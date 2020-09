Grecia: governo annuncia nuove restrizioni per contenere Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia ha annunciato oggi ulteriori restrizioni al fine di contenere la diffusione del Covid-19, mentre il paese registra il nuovo record nei contagi con oltre 300 positivi nelle ultime 24 ore. L'uso della mascherina sarà obbligatorio in tutti i posti di lavoro, sia nel settore pubblico che privato. Il ministro per la Protezione dei cittadini Nikos Hardalias ha dichiarato che la mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto, nelle aree particolarmente affollate dove è impossibile mantenere la distanza. Regole più stringenti sono state adottate per la gestione degli eventi all'aperto, di cui viene sostanzialmente ridotto il numero delle persone che vi possono partecipare sempre con la mascherina obbligatoria. I locali con la musica dal vivo chiuderanno per due settimane, mentre i cinema potranno operare con una capacità del 60 per cento. Queste misure saranno in vigore da domani alla fine del mese di settembre. (Gra)