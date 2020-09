Germania-Russia: senatore Usa Cruz, Nord-Stream 2 veramente pessima idea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, Cruz colpisce “un punto dolente”. Dopo l'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, si è infatti aperto in Germania un acceso dibattito sulla prosecuzione dei lavori di costruzione del Nord Stream 2. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha insistito sulla necessità di separare il Nord Stream 2 dal caso Navalnyj. Allo stesso tempo, Merkel non ha escluso che il progetto possa essere influenzato da sanzioni contro la Russia. Sulla questione è intervenuta Marcy Kaptur, deputata democratica alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Intervistata da “Handelsblatt”, Kaptur ha affermato che il Nord Stream 2 “va contro i valori transatlantici e l'unità europea”, soprattutto dopo “l'attentato del Cremlino contro Alexei Navalny”. Come Cruz al Senato, alla Camera dei rappresentanti Kaptur ha presentato una proposta di legge per nuove e più severe sanzioni degli Stati Uniti contro il gasdotto tra Russia e Germania. (Geb)