Coronavirus: Fontana e Gallera, da giovedì primi voli "covid free" per Roma

- "Da giovedì 17 settembre dall'aeroporto di Linate scatta l'operazione sperimentale 'Covid Free' su alcuni voli in partenza per Roma. I passeggeri saranno sottoposti al tampone rapido e potranno salire a bordo solo se l'esito sarà negativo". Lo annunciano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Analoga operazione sarà compiuta nello scalo di Fiumicino, a cura delle autorità territoriali competenti. "Entro domani sarà completata la fase organizzativa - spiegano il presidente e l'assessore - che vede coinvolti Regione Lombardia, Alitalia, Sea e il Policlinico San Donato, i cui operatori si occuperanno dell'effettuazione dei tamponi. Il risultato del test sarà immediato". I passeggeri, all'atto d'acquisto del biglietto, saranno avvisati delle caratteristiche 'Covid Free' del viaggio. In caso di esito positivo al tampone, per loro scatteranno i protocolli sanitari vigenti. "L'operazione consentirà di avviare un percorso - concludono il presidente e l'assessore - per garantire la maggior sicurezza possibile sul trasporto aereo. Stiamo adottando tutte le misure di screening necessarie a livello territoriale e nei luoghi sensibili, per scovare il Covid ovunque esso si nasconda e arginarne la diffusione". (Com)