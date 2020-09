© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s e Virginia Raggi sono la salvezza di Roma dopo 20 di pessime amministrazioni". Lo scrive su Twitter il capogruppo del M5s capitolino Giuliano Pacetti in risposta alle affermazioni del segretario del Partito democratico e governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Zingaretti pensasse a gestire il Pd: lo vedo agitato e in seria difficoltà", aggiunge. (Com)