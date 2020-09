Brasile: ministero Economia mantiene previsione Pil in calo del 4,7 per cento nel 2020 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto pubblicato l'8 settembre, l'agenzia di rating statunitense Fitch, aveva portato la stima della crescita Pil del Brasile nel 2020 al -5,8 per cento. Si tratta di una contrazione molto inferiore rispetto a quanto stimato nell'ultimo rilevamento di giugno (-7 per cento). La revisione al rialzo arriva alla luce dei dati del secondo trimestre, rivelatisi migliori delle attese, e dell'aspettativa di una costante e rapida riapertura dell'economia dopo lo stop imposto dalla pandemia del nuovo coronavirus. "Nonostante la difficile situazione pandemica del Brasile, i dati delle vendite al dettaglio a giugno suggeriscono che i bonus economici di emergenza pagati per sostenere la popolazione vulnerabile e la riapertura dell'economia hanno contribuito a sostenere la domanda interna", sosteneva Fitch. "Allo stesso modo, la produzione industriale è cresciuta dell'8,9 per cento a giugno rispetto al mese precedente, evidenziando l'inversione di tendenza negli indicatori di produzione". Restano per Fitch delle criticità: "I rischi nelle nostre proiezioni derivano dalla propagazione del coronavirus, che porta a un rallentamento del processo di riapertura totale dell'economia, oltre ad alcune incertezze nella politica interna, principalmente legate alla crescita della spesa pubblica e del debito pubblico". (segue) (Brb)