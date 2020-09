Brasile: ministero Esteri reagisce a critiche Onu su diritti umani, "analisi non oggettive"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha reagito alle critiche formulate dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, che occasione della 45ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva denunciato i continui attacchi subiti in Brasile da difensori di diritti umani e giornalisti impegnati nella difesa di comunità rurali e movimenti di contadini senza terra, oltre che la crescente presenza di militari nella vita politica del paese. Secondo Itamaraty (sede del ministero degli Esteri del Brasile), le accuse sono frutto di analisi "non oggettiva" della situazione da parte dell'Onu. "Ci rammarichiamo che il vostro ufficio continui ad essere ingannato", si legge nella nota diffusa dalla delegazione del ministero degli Esteri brasiliano presso il consiglio per i diritti umani, senza spiegare tuttavia quali siano gli errori di valutazione. (segue) (Brb)