Disinformazione sulla gestione dei casi Covid a scuola. Ministero della Salute: "Ecco le uniche linee guida da seguire"

- Le uniche linee guida per la gestione dei casi sospetti di Covid-19 nelle scuole sono rappresentate dal documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia", realizzato dal gruppo di lavoro dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Il documento è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da Anci e Upi il 28 agosto. Lo precisa una nota del ministero della Salute.Le indicazioni del ministero prevedono di "richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19". Il documento prevede inoltre di identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato. Se un alunno manifesta la sintomatologia da Covid-19 a scuola, le raccomandazioni dell'Iss prevedono che questo vada isolato in un’area apposita assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati ed attivati. Ad essere attivati saranno il referente scolastico, i genitori, il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale e il dipartimento di Prevenzione.Se il test di un alunno è positivo al Covid-19 il Dipartimento di prevenzione (DdP) competente condurrà le consuete indagini sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare tra le quali, quando necessario, l’implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto. Un singolo caso confermato di Covid in una scuola "non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata".Il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola - precisa il rapporto - non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus".Inoltre, il documento elaborato dalle autorità prescrive di "tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse: è questa un'altra delle raccomandazioni contenute nel rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” messo a punto da Iss, ministero della Salute, ministero dell’Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, che contiene i comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare nel momento in cui un alunno o un operatore risultino casi sospetti o positivi.(Rin)