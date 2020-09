Roma: arriva in Aula proposta De Vito per Forum 2050, incognita sul voto dei 5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un inter quanto mai travagliato la delibera pensata e firmata dal presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito per l’istituzione del “Forum sviluppo Roma 2030-2050”, un tavolo permanente con imprese, associazioni di categoria, sindacati e altre pezzi di società civile per pensare il futuro di Roma nei prossimi 20 anni, arriva in discussione in Aula Giulio Cesare. A presentare il testo e a ripercorrerne il difficile tragitto ci ha pensato proprio De Vito che ha voluto sottolineare come “Questa proposta ha ottenuto quella che io ho chiamato un’unanimità differita: in tempi diversi c’è stato il consenso di tutti”. Il primo, fondamentale, fu quello della prima cittadina. “Tutto è partito – ha ricordato il presidente dell’Assemblea capitolina – con la presentazione in conferenza stampa con la sindaca Raggi con cui abbiamo condiviso questo progetto”. Un inizio decisamente travagliato e che spiega perché da allora siano passati più di due anni: erano i primi mesi del 2018 pochi giorni dopo De Vito fu arrestato con l’accusa di corruzione e traffico d’influenze. Non un buon viatico per aprire un tavolo collegiale con aziende e sindacati. Da alcuni mesi però De Vito è tornato un uomo libero, in attesa di giudizio, ma sufficientemente convinto della propria innocenza da non aver rinunciato allo scranno più alto dell’aula Giulio Cesare. (segue) (Rer)