Roma: arriva in Aula proposta De Vito per Forum 2050, incognita sul voto dei 5s (2)

- “Da allora – prosegue il racconto – con il capogruppo Pacetti tra dicembre 2019 e febbraio 2020 prima di depositare la delibera avevamo esposto ai capigruppo di opposizione che hanno condiviso e votato in commissione la proposta. Successivamente sulla proposta c’è stata qualche difficoltà ampliamente nota, ma non tutte le delibere hanno un iter normale. Sicuramente la circostanza che sia stata registrata questa unanimità per quanto nelle modalità che ho detto mi ha indotto a incardinare il provvedimento in Aula, credo che questo atto aggiunga un valore aggiunto alla politica cittadina. Nel metodo perché finalmente consente di mettere a fattor comune con l’amministrazione le forze sociali, gli organismi di ricerche, le università, gli ordine professionali, la camera di commercio le associazioni del territorio e di categoria. Cosa in linea con le linee programmatiche di questa amministrazione che si basano sulla partecipazione come quelle della forza politica che ha vinto. Coinvolgere la società civile nelle scelte della vita politica cittadina – ha continuato ancora De Vito - è un modo anche per togliere alibi a tutti: nessuno potrà più dire a Roma l’amministrazione non si confronta, ci sarà organismo stabile, regolarmente costituito, con i suoi livelli di funzionamento e i suoi metodi di scelta. Tutte le forze sociali e civili potranno portare le loro idee e la loro visione di città ai laboratori tematici che discuteranno di riqualificazione urbana, rigenerazione, dematerializzazione, semplificazione, mobilità sostenibile. Tutti temi centrali che costituiscono la summa di quello che è il programma del M5s e di questa amministrazione, le direttrici di tutte le principali capitali mondiali”. (segue) (Rer)