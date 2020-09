Roma: arriva in Aula proposta De Vito per Forum 2050, incognita sul voto dei 5s (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Vito ha poi subito voluto disinnescare un argomento che evidentemente è stato più volte mosso alla sua delibera. “Non c’è alcuna sovrapposizione con il ruolo svolto dalle commissione”, ha detto. “Le commissioni si occupano di dare parere sulle delibere e raccogliere informazioni su fatti contingenti, al forum invece spetterà il compito di dare, su diversi temi, alla città una visione da qui a 30 anni, una cosa che nella politica romana manca enormemente. Mentre Milano programma investimenti, eventi e candidature come in questi giorni per il tribunale europeo dei brevetti, a Roma non si programma, si pensa all’ordinario – un ordinario straordinario sicuramente – ma che non permette di fare programmazione, non dà una visione”. La delibera ha accolto subito il favore delle opposizione. Per il Pd il capogruppo Giulio Pelonzi ha dichiarato: “Questa è un’iniziativa positiva dell’Assemblea capitolina che si innesta nel vuoto cosmico di questa giunta, rispetto al tema di un disegno per il futuro della Capitale. Attendiamo, ad esempio, ancora che parta il tema di Roma Capitale. Su le materie che devono trovare tutte le forze politiche concordi e debbono essere al riparo delle querelle politiche sarebbe bene marciare spediti cogliendo i contributi di tutti, la giunta purtroppo su questo non ha fatto nulla”. Favorevole anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo: “Una visione comune per la Capitale è essenziale ed è una questione nazionale, quindi questa proposta ci vede tendenzialmente favorevole, e non perché il suo proponente si è allontanato dalla maggioranza. Questa proposta è perfettibile, e per questo abbiamo presentato degli emendamenti, ma pensiamo vada nella giusta direzione. Certi temi devono essere trasversali: serve una lobby buona fatta da politici, giornalisti, scrittori, sindacalisti e registi con un solo obiettivo far risalire a Roma la china, permettere alla Capitale di rinascere a prescindere dalla parte politica che la governa. Questo non potrà mai avvenire senza un’intesa istituzionale che vada oltre le cose che dividono. Non è facile perché la politica di oggi è fatta di risse, di veleni, situazionismo da social network, però crediamo che si debba guardare oltre e più in alto, ci sembra il caso di questa proposta”, ha concluso il consigliere di Fd’I. E se le opposizioni sono favorevoli la vera questione è che cosa farà il M5s. Per capirlo bisognerà aspettare domani quando riprenderà la discussione generale. (Rer)