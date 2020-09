Sanità: Buschini (Pd), bene delibera per adeguamento contratto operatori privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione della delibera che riconosce al Lazio la quota spettante per il rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanità privata, la Regione compie un passo decisivo per la tutela degli operatori sanitari. Si tratta di migliaia di lavoratori per il Lazio, molti dei quali della Provincia di Frosinone". Lo scrive in un comunicato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, il dem Mauro Buschini. "Un risultato importante - prosegue la nota - perché è stato recepito quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni: la delibera si muove all'interno del perimetro del fondo sanitario regionale e riconosce il 50 per cento degli oneri incrementali del personale dipendente sostenuto dalla sanità privata accreditata. Ora, così come ha ricordato il Presidente Zingaretti, l'auspicio - conclude - è che si firmi al più presto l'accordo nazionale atteso da molti anni dai lavoratori del settore". (Com)