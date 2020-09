Germania-Russia: senatore Usa Cruz, Nord-Stream 2 veramente pessima idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2, che collegherà Russia e Germania attraverso il Mar Baltico ed è in fase di completamento, è “veramente una pessima idea”. Partecipando al progetto, la Germania si comporta “come se stesse rendendosi dipendente dalla mafia”. È quanto dichiarato sul proprio canale Youtube dal senatore degli Stati Uniti Ted Cruz, esponente del Partito repubblicano e tra i più decisi avversari del Nord Stream 2. Cruz è infatti tra i membri del Congresso degli Usa che hanno sostenuto le sanzioni già adottate da Washington contro il gasdotto e ne hanno presentate di nuove. Citando il film “Il padrino” del regista statunitense Francis Ford Coppola per descrivere il legame tra Germania e Russia costituito dal Nord Stream 2, Cruz ha affermato: “A un certo punto, Vito Corleone verrà da te e ti chiederà un favore”. Il senatore repubblicano si è quindi detto sicuro che le sanzioni degli Usa contro il gasdotto stanno funzionando. A tal riguardo, Cruz ha osservato: “Il governo tedesco è totalmente fuori di testa, sta impazzendo”. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, non si sa nulla di “tali attacchi di rabbia da parte del governo federale”. (segue) (Geb)