Venezuela: governo a Consiglio diritti umani, sanzioni Usa causa di morte e sofferenza

- Il governo del Venezuela ha risposto alle dichiarazioni rese lunedì dall'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet, ribadendo che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti creano morte e sofferenza per i venezuelani. Jorge Valero, rappresentante del presidente Nicolas Maduro presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è tornato a denunciare il fatto che il governo di Donald Trump ha aumentato l'assedio al Venezuela e imposto misure coercitive unilaterali contro il paese. Il rappresentante venezuelano ha salutato con favore il fatto che Bachelet abbia riconosciuto l'impatto negativo delle misure statunitensi sui diritti umani in Venezuela e risaltato i progressi nelle relazioni di cooperazione e assistenza tecnica tra l'ufficio di Bachelet e il governo venezuelano. (segue) (Res)