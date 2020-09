Albania: presidente Meta, elezioni libere e giuste sono una necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elezioni libere e giuste sono una necessità assoluta per l'avvio dei negoziati di adesione dell'Albania all'Ue. Lo ha dichiarato il presidente albanese Ilir Meta, scrivendo su Twitter. "Ora che la data delle elezioni è stata stabilita dopo consultazioni tra le forze politiche, è imperativo che il Consiglio politico adotti gli emendamenti al codice elettorale il prima possibile, tramite il consenso e rispettando ogni punto dell'accordo del 5 giugno", ha dichiarato Meta invitando il governo a non respingere "la legittima richiesta dell'opposizione" di puntare sull'esperienza dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Ohdir). Il capo dello Stato albanese ha firmato lo scorso 6 settembre 2020 il decreto che fissa il 25 aprile 2021 come data delle prossime elezioni parlamentari. I partiti politici sono impegnati nel definire i dettagli della nuova legge elettorale che dovrà essere applicata nel voto del 2021. (Alt)