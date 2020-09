© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre agito in termini di legge. Contestarci l'indebito arricchimento è falso perché noi abbiamo restituito delle cifre che erano il frutto di prestiti una tantum". Lo puntualizza in una nota il deputato Giulio Centemero, tesoriere della Lega. (Com)