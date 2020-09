Fondi Lega: a pm Milano diverse segnalazioni di operazioni sospette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si allarga l'inchiesta dei pm milanesi, avviata partendo dal caso della Lombardia film commission. Secondo quanto appreso, in Procura negli ultimi giorni stanno pervenendo dall'Uif di Bankitalia e direttamente dal settore bancario, diverse segnalazioni su altre operazioni sospette che sarebbero state effettuate sui conti correnti di imprenditori vicini alla Lega o di società riconducibili ai commercialisti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, finiti agli arresti domiciliari giovedì scorso. Negli atti d'indagine sono già presenti alcune "movimentazioni" sospette sui conti della "Taaac", società riferibile a Di Rubba e Manzoni. "Sono operazioni prive di valide ragioni economiche che, aldilà degli importi, non mi è capitato di vedere in tutta la mia carriera. E ho lavorato in banca quasi trent'anni", aveva messo a verbale lo scorso luglio ai pm Marco Ghilardi, amico di Rubba e direttore, poi licenziato, della filiale di Seriate (Bg) di Ubi Banca. (Rem)