Aerospazio: Thales Alenia Space, tecnologie chiave per la missione Hera

- Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), è stata scelta da Ohb, prime contractor, e dalla Agenzia spaziale europea (Esa), per fornire il sistema di comunicazione, oltre all'unità di condizionamento e di distribuzione dell'energia e (Power Conditioning and Distribution Unit (Pcdu), per la missione Hera. Lo riferisce un comunicato stampa. Dal nome della dea greca del matrimonio, Hera è il contributo europeo alla cooperazione internazionale Aida (Asteroid Impact & Deflection Assessment, la prima missione di difesa planetaria dell'umanità), che ha lo scopo di scoprire se siamo in grado di deviare un asteroide ed evitare che colpisca la Terra. AIDA consta di due missioni, la missione Dart della Nasa (Double Asteroid Redirection Test), un dispositivo cinetico progettato per deviare l'orbita del più piccolo dei due asteroidi Didymos, e il veicolo spaziale di controllo Hera dell'Esa, che effettuerà un rendez-vous con l'asteroide obiettivo Didymos circa 4 anni dopo l'impatto di Dart. Hera, il cui lancio è previsto nel 2024, viaggerà per la prima volta nella storia per esplorare un sistema di asteroidi binari. I sistemi forniti da Thales Alenia Space saranno essenziali alla missione, permettendo di controllare e tracciare il veicolo spaziale fino a una distanza di 500 milioni di chilometri, di riinviare tutte le informazioni raccolte da Hera sulla Terra ed effettuare radio scienza. Thales Alenia Space in Spagna sarà responsabile del sistema di comunicazioni in banda X, e sarà a capo di un consorzio industriale che comprende Thales Alenia Space in Italia, responsabile del transponder nello spazio profondo, che sfruttando una collaudata piattaforma digitale di volo, consentirà una solida comunicazione con la stazione di terra, e Thales Alenia Space in Belgio, responsabile degli amplificatori destinati ad amplificare le frequenze radio (Travelling Wave Tube Amplifiers), tra le altre aziende. Thales Alenia Space in Belgio fornirà anche il Pcdu, il cuore elettrico del veicolo spaziale. (segue) (Com)