Aerospazio: Thales Alenia Space, tecnologie chiave per la missione Hera (2)

Eduardo Bellido, amministratore delegato di Thales Alenia Space in Spagna, ha dichiarato: "È emozionante far parte di questo esperimento storico per l'umanità. La nostra tecnologia fornirà dati essenziali agli scienziati per stabilire una strategia di difesa del pianeta basata sulla deviazione degli asteroidi, per evitare la minaccia di impatto sulla Terra. L'atterraggio su Titano, la mappatura dell'Universo con Herschel e Planck, cacciare una cometa con Rosetta e ora evitare che la Terra venga colpita dagli asteroidi, tutte sfide notevoli e inimmaginabili che la nostra società è orgogliosa di affrontare". Hera invierà informazioni chiave sulla Terra circa le proprietà fisiche di Dimorphos (comprese massa, dimensione, forma, volume, densità, porosità, distribuzione dimensionale (del materiale della superficie) per determinare l'efficacia del trasferimento della quantità di moto dell'impatto e consentire di rappresentarlo su scala per i diversi asteroidi; fornirà anche i dettagli del cratere generato dall'impatto per migliorare la nostra comprensione del processo di formazione dei crateri, nonché osservazioni sugli effetti dinamici sottili che sono difficili da determinare dalle osservazione da Terra.