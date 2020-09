Aerospazio: Thales Alenia Space, tecnologie chiave per la missione Hera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space è un leader europeo nei sistemi di comunicazione satellitare, con una grande esperienza in Spagna nei sistemi di telemetria e di telecomando (Tt&C) e sistemi di trasmissione dei dati per tutti i tipi di missione nello spazio, incluse missioni in orbita terrestre bassa (Sentinel 1-2-3, Ingenio, Flex), in orbita geostazionaria (Geo-Kompsat-2, Mtg), in orbita lunare (Kplo, Nova-C, Viper) e i telescopi spaziali che orbitano intorno al punto L2 di Lagrange (Herschel, Planck, Euclid, Wfirst, Plato). Inoltre, Thales Alenia Space è un leader mondiale, attraverso la sua impronta italiana, nei transponder integrati operanti in diverse bande di frequenza e per diverse applicazioni, es.: l'osservazione della Terra (costellazione Cosmo),le comunicazioni sicure, l'esplorazione del Sistema Solare (Rosetta, Mars Express, Venus Express, BepiColombo, Juno, ExoMars, Solar Orbiter, Juice, Mars Moon Explorer) e le missioni scientifiche in orbita lagrangiana (Gaia, Lisa Pathfinder, Jwst, Euclid, Plato). (Com)