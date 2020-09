Municipio Roma XV: Daniela Giuliani è il nuovo assessore al commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato Daniela Giuliani è stata nominata assessore al Commercio, artigianato, attività produttive e cultura del Municipio Roma XV. "Ringrazio Daniela per aver dato la sua disponibilità a ricoprire un ruolo così strategico, soprattutto in questa fase conclusiva del mandato, sicuro che l’esperienza acquisita e la professionalità dimostrata nel suo precedente incarico saranno di fondamentale e positivo impatto per la collettività". Lo dichiara il presidente del Municipio Roma XV Stefano Simonelli. Giuliani subentra all'ex assessore Alessia Vivaldi, che si è dimessa a fine luglio per contrasti con la direzione del Municipio e la maggioranza consiliare M5s. (Rer)