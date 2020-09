Medio Oriente: ministro Esteri Emirati, accordo con Israele avrà riflessi positivi in tutta la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo firmato oggi alla Casa Bianca rappresenta un “risultato storico” che continuerà ad avere riflessi positivi in tutto il Medio Oriente. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, parlando prima della firma a Washington del “trattato di pace” con Israele. “Sono qui oggi per estendere una mano di pace e ricevere una mano di pace”, ha detto Al Nahyan, aggiungendo che “la ricerca della pace è un principio innato, ma i principi sono realizzati in modo efficace solo quando sono trasformati in azioni”. Oggi “stiamo già vedendo un cambiamento nel cuore del Medio Oriente, un cambiamento che invierà speranza in tutto il mondo”, ha poi aggiunto il ministro emiratino. Questa iniziativa non sarebbe stata possibile senza il presidente Usa Donald Trump e la sua squadra, ha poi detto il capo della diplomazia di Abu Dhabi. Al Nahyan ha poi ringraziato anche il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, per “aver scelto la pace” e “per aver bloccato l’annessione dei Territori palestinesi”. Diversamente dall’accordo firmato tra Israele e Bahrein, quello con gli Emirati è un trattato con valore giuridico internazionale, che dovrà essere ratificato dal parlamento. (Nys)