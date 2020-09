Ue: Zingaretti (Pd), risorse Recovery sono una speranza e una conquista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola, Zingaretti, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha affermato che "le risorse europee sono la speranza che abbiamo costruito ma anche una conquista, perché non ce le ha regalate nessuno". Tanti "nodi irrisolti per anni ora si possono affrontare", ha aggiunto il segretario ricordando che l'Italia ha "guidato un rinnovamento dell'Europa: ora possiamo dire che c'è una speranza". (Rin)