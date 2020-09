Governo: Zingaretti, su Mes non arretreremo, nessuno può dire che capitolo è chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla necessità di accedere al Mes "non arretreremo di un millimetro e nessuno può dire che il capitolo è chiuso: non è chiuso nulla. Su questo daremo battaglia con la forza degli argomenti". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola, Zingaretti, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Dire no al Mes significa dire no a qualcosa che c'era in passato con il Mes. Oggi parliamo di una linea di credito che se viene accesa l'Italia ci guadagna ed investe nella sanità che è un pilastro dello sviluppo", ha aggiunto. (Rin)