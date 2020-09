Germania: Merkel, l'antisemitismo è un attacco contro l'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antisemitismo è “un attacco contro l'umanità e contro l'essere umano in sé”. È quanto dichiarato dalla cancelliera Angela Merkel durante il discorso che ha tenuto oggi a Berlino alle celebrazioni per il 70mo anniversario del Consiglio centrale degli ebrei in Germania (Zdj), fondato il 19 luglio 1950 a Francoforte sul Meno. Dal 1999, lo Zdj ha sede nella capitale tedesca. Per Merkel, gli ebrei di Germania sopravvissuti allo sterminio perpetrato dal nazionalsocialismo hanno “rischiato” un “nuovo inizio” nel paese con un “enorme atto di fede”. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, la cancelliera tedesca ha aggiunto che oggi si può essere lieti di “una fiorente vita ebraica” in Germania. Tuttavia, questa è solo una parte della realtà degli ebrei di oggi che vivono in nel paese. A tal riguardo, Merkel ha evidenziato: “È una vergogna e mi vergogno profondamente dell'espressione del razzismo e dell'antisemitismo nel nostro paese in questi tempi. Il razzismo e l'antisemitismo non sono mai scomparsi, ma da tempo sono più visibili e senza inibizioni”. Il riferimento è a “insulti, minacce o teorie del complotto” apertamente diretti contro i tedeschi ebrei. Come osservato da Merkel, “sui social media, molte dichiarazioni quasi trasudano quasi di odio”. La cancelliera tedesca ha, pertanto,avvertito: “Non dobbiamo mai tacere su questo. Sappiamo quanto velocemente le parole possono trasformarsi in azioni”. Secondo Merkel, l'antisemitismo è “un attacco all'umanità e all'essere umano in sé”. (Geb)