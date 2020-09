Medio Oriente: razzi lanciati nel sud di Israele durante cerimonia firma Accordi di Abramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sirene delle città meridionali israeliane di Ashkelon e Ashdod hanno risuonato per il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza, mentre a Washington è in corso la cerimonia della firma degli "Accordi di Abramo" di Israele con Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Oggi alla Casa bianca, insieme al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro degli Esteri emiratino, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, hanno firmato un accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche. Parallelamente, Netanyahu, Trump e il ministro degli Esteri bahreinita, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, hanno firmato una dichiarazione di pace. Le forze di difesa israeliane stanno esaminando la situazione sul terreno. Finora non si registrano vittime. (Res)