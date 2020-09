© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al primo numero oggi in edicola di "Domani", il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, commenta su Twitter: "Un quotidiano che nasce da un seme fatto di competenza e impegno a raccontare bene il nostro mondo. Un enorme in bocca al lupo a tutti i giornalisti. Sono sicuro di incontrarvi spesso sui temi che, come ho già letto oggi, ci sono cari". (Rin)