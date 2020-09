Medio Oriente: ministro Esteri Bahrein, oggi è un'occasione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è un'occasione davvero storica. Un momento di speranza e di opportunità per tutti i popoli del Medio Oriente e, in particolare, per le nostre giovani generazioni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, in occasione della firma degli Accordi di Abramo a Washington. Si tratta di un "passo storico sulla strada per una pace autentica e duratura" in tutta la regione, ha affermato. "Per troppo tempo, il Medio Oriente è stato frenato da conflitti e sfiducia, provocando indicibili distruzioni" e vanificando le speranze dei "più giovani e brillanti" della regione, ha proseguito. "Ora sono convinto che possiamo cambiare la situazione", ha affermato. Al Zayani ha ringraziato il re del Bahrein "per questa visione di pace per la regione" basata sulla "comprensione e fiducia" tra le nazioni e si è congratulato con gli Emirati Arabi Uniti per l'iniziativa. Rivolgendosi a Netanyahu, Al Zayani ha detto: "Diamo il benvenuto e apprezziamo questo passo". "In particolare, desidero esprimere il mio profondo apprezzamento al presidente Donald Trump e alla sua amministrazione. I tuoi sforzi hanno reso la pace una realtà", ha concluso. (Mom)