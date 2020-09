Russia-Germania: Lavrov a Maas, evitare ulteriore politicizzazione caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha invitato l'omologo tedesco Heiko Mass ad evitare "un'ulteriore politicizzazione" della situazione legata all'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri russo, dando notizia del colloquio telefonico avuto oggi da Lavrov e Maas. Il colloquio è avvenuto mentre la visita di Lavrov a Berlino, inizialmente in programma oggi, è stata annullata secondo quanto riferito da Mosca "a causa di una modifica dell'agenda della controparte" Maas. L'incontro bilaterale tra i due ministri avrebbe dovuto affrontare i rapporti bilaterali alla luce della delicata questione del presunto avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. Lavrov ha osservato inoltre che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) non deve essere un ostacolo nella costruzione dei rapporti di cooperazione bilaterale. (Rum)