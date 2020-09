© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole odierne di Beppe Grillo "vogliono risvegliare un'identità del Movimento cinque stelle che in questo momento è molto fragile. Il ritorno a delle bandierine per dire 'esistiamo'". Così il segretario del Partito democratico, Nicola, Zingaretti, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. (Rin)