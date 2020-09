Irlanda: intero governo in autoisolamento in attesa esito tampone per ministro Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i componenti del governo dell'Irlanda si sono posti in auto-isolamento dopo che il ministro della Salute Stephen Donnelly ha fatto sapere di essersi sottoposto al tampone per il Covid-19 essendosi sentito poco bene. Fonti governative citate dall'emittente "Rte" riferiscono che il governo intende affrontare la questione con "cautela" fino a quando non si avrà l'esito del test fatto dal ministro Donnelly In ogni caso i ministri continueranno a lavorare da remoto. Il ministro Donnelly ha partecipato questa mattina ad una conferenza stampa, nella quale è stato annunciato il nuovo piano di contrasto al Covid-19 per i prossimi sei mesi.(Rel)