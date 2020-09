Roma: Zingaretti, Raggi una catastrofe, nessun accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha seguito Nicola Zingaretti, come presidente di Regione, e Virginia Raggi, come sindaco, esclude che ci possa essere un accordo sotterraneo". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola, Zingaretti, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. A chi gli chiedeva se avesse già in mente un candidato per il Partito democratico, Zingaretti ha risposto: "Io sì. So che saremo, come siamo stati, all'opposizione di Virginia Raggi e lo faremo per cambiare il sindaco: la sua consiliatura è stata una catastrofe".(Rin)