Fase 3: Fraccaro, 210 milioni a Pmi aree interne, è boccata d’ossigeno

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro informa di aver oggi "firmato il provvedimento che autorizza l’erogazione di 210 milioni di euro a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali delle aree interne del Paese. Anche al fine di contrastare le conseguenze della crisi generata dal Covid - spiega in una nota - vogliamo aiutare le Pmi con dei contributi a fondo perduto per la gestione, la ristrutturazione o l’ammodernamento delle attività. È una boccata di ossigeno per le aziende dei Comuni periferici o a bassa intensità demografica che più di altri sono in difficoltà a causa di questa emergenza". (segue) (Com)