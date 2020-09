Milano: Sala, tornerà a essere città guida d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passata la pandemia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è convinto che il capoluogo lombardo "tornerà a essere la città guida d'Italia". Lo ha detto confrontandosi con il sindacalista Marco Bentivogli sul tema dello smart working nell'ambito del palinsesto del Pd Milano Metropolitana "Ricomincia con noi". "Per la politica è il momento della verità. È abbastanza chiaro quello che le aziende faranno, ma noi cosa siamo in grado di fare? Dobbiamo sapere che abbiamo un'opportunità storica che nessun politico ha avuto negli ultimi 40 anni: quella di gestire veramente il cambiamento, di avere le risorse. Io non voglio essere pessimista, penso che possiamo dimostrare di essere centrali, però bisogna essere capaci", ha detto Sala parlando delle prospettive post-pandemia. (segue) (Rem)