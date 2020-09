Milano: Sala, tornerà a essere città guida d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se hai la visione, e ce l'hai perché hai solide relazioni con il mondo accademico, ce la puoi fare. La variabile è quanto tempo ci metti. Io penso che Milano pagherà un prezzo alto perché le cose andavano bene, ma tornerà a essere la città guida d'Italia, perché noi abbiamo una visione di quello che deve essere il futuro e ci arriveremo", ha poi osservato Sala. "Non voglio sembrare il solito pragmatico milanese - ha proseguito il sindaco - ma quando Zingaretti dice che il recovery plan dovrà ridurre il gap tra Nord e Sud, in principio siamo tutti d'accordo, ma con che impegno, con che obiettivi? Questo è il momento in cui questo impegno va messo a terra, va condiviso. E io su questo vorrei che il nostro governo avesse la capacità di parlare in maniera più chiara ai cittadini". (Rem)