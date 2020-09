Regionali: Boccia, Giani? Innamorato di Toscana, Ceccardi attaccabrighe che detesta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eugenio Giani "è un toscano innamorato della Toscana, la Ceccardi una toscana attaccabrighe che detesta l'Europa. Noi garantiamo sicurezza sanitaria, scuola pubblica, transizione energetica e innovazione digitale guidando il processo europeista. Loro vogliono la Toscana privatizzata, il conflitto con tutti e l'Italia sovranista". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a Lucca ad un'iniziativa del Pd insieme al candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Toscana, Eugenio Giani. "Giani è nato qui e non andrà mai via perché per lui la politica non è un taxi. La Ceccardi se perde non resta in Regione ma in Europa dove continuerà a fare battaglie contro l'Italia europeista. Potrei continuare ma la differenza di credibilità è tutta qui. L'Italia - ha concluso Boccia - ha bisogno della Toscana che è sempre stata un modello sociale e di sviluppo sostenibile". (Rin)