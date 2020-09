Mediterraneo orientale: la Turchia estende Navtex per attività a largo di Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha esteso oggi, fino al 12 ottobre, l'avviso ai naviganti (Navtex) per attività nelle acque a sud ovest di Cipro. L'avviso numero 1156/20 delle autorità turche riferisce che la nave per le ricerche sismiche Yavuz continuerà le attività esplorative a largo di Cipro. Nella giornata di domenica la nave turca Oruc Reis ha invece lasciato l'area che rientra nella piattaforma continentale greca, dove ha condotto attività di ricerca di idrocarburi facendo salire la tensione tra Ankara e Atene. Il governo di Atene ha parlato di "primo passo positivo"; mentre da Ankara hanno fatto sapere che la nave ha solamente completato i suoi compiti non escludendo un prossimo ritorno nell'area. (Gra)