Cultura: morto Mario Torelli, cordoglio del parco del Colosseo

- "È con profondo dolore e con sentita gratitudine per il grande contributo apportato alla Cultura che il Parco archeologico del Colosseo si unisce alla Direzione Generale dei Musei, salutando un grande uomo e un grande Maestro, Mario Torelli, oggi venuto a mancare". LO scrive in una nota il Parco archeologico del Colosseo. "Da tempo e nell’ultimo periodo - ricorda l'ente - Torelli stava lavorando, in qualità di curatore, al progetto di una grande mostra su Pompei e Roma, che a breve avrebbe inaugurato nelle sedi di Pompei e del Colosseo, le cui Istituzioni sono oggi dirette da due suoi allievi e dove vi lavorano diversi suoi ex studenti. Un archeologo dalle importanti scoperte (come Gravisca, porto di Tarquinia) e fondamentali ricerche, grande maestro di intere generazioni di studenti che affascinava e motivava per il suo modo di fare lezione intrecciando arte, artigianato, storia politica, sociale ed economica, e di tanti allievi accompagnati lungo il percorso di prestigiose carriere". (segue) (Rer)