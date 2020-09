Grecia-Egitto: presidente Sakellaropoulou riceve ministro Esteri Shoukry (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo i rapporti tra Atene e Ankara, Dendias ha detto che la Grecia punta ad un allentamento delle tensioni e rimane "pronta a difendere la propria sovranità ed i diritti sovrani". "Lo abbiamo detto più volte, il nostro paese non ricatta nessuno. Ma non è ricattato da nessuno", ha detto il capo della diplomazia di Atene ribadendo la disponibilità al dialogo "se le azioni illegali, le minacce, i ricatti (della Turchia) giungeranno a termine". "Voglio dire che il rientro (al porto turco di Antalya) della nave di ricerca turca Oruc Reis è stata un passo positivo, ma mi dispiace constatare che è stata accompagnata da una retorica minacciosa", ha aggiunto Dendias auspicando che Ankara mostri "coerenza e continuità nelle sue azioni per poter avviare i colloqui". La cooperazione trilaterale tra Grecia, Cipro ed Egitto, secondo Dendias, è stato insieme alla crisi in Libia un altro tema affrontato nel colloquio odierno con Shoukry. (Gra)