Monza: medaglia della Luna a Armando Sardi, olimpionico di atletica leggera ai giochi di Roma 1960

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha fatto parte del "dream team" dell'atletica azzurra insieme a Livio Berruti con cui ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta 4×100 metri ai Giochi del Mediterraneo del 1963 e ha sfiorato il podio alle Olimpiadi di Roma del 1960. La medaglia della Luna per Armando Sardi. Armando Sardi, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, è stato premiato stamattina nell'Aula del Consiglio Comunale dal Sindaco Dario Allevi e dall'Assessore allo Sport Andrea Arbizzoni che gli hanno consegnato la medaglia della Luna, simbolo della città. Recuperare lo spirito di Armando Sardi. Il Sindaco Dario Allevi e l'Assessore allo Sport Andrea Arbizzoni hanno sottolineato che: "Armando Sardi faceva parte della generazione del boom economico. I giovani che con passione, lavoro, determinazione, sacrifici e, naturalmente, talento contribuirono a ricostruire e a far ripartire l'Italia. E lo sport era un veicolo importante per sviluppare e sostenere l'identità nazionale e la coesione di un Paese che usciva dalla prova drammatica della Seconda Guerra Mondiale. Oggi ci troviamo di fronte a un'altra difficilissima sfida che possiamo vincere solo recuperando lo spirito di Armando e dei 'ragazzi' nati negli anni Quaranta". (segue) (Com)