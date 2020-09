Monza: medaglia della Luna a Armando Sardi, olimpionico di atletica leggera ai giochi di Roma 1960 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il palmarès. Armando Sardi, classe 1940, partecipò ai Giochi olimpici di Roma 1960, dove venne eliminato in batteria nei 200 metri piani vinti da Livio Berruti. Insieme a Pier Giorgio Cazzola, Salvatore Giannone e Livio Berruti – il dream team dell'atletica azzurra - conquistò il quarto posto nella staffetta 4×100 metri, concludendo ad un centesimo del quartetto britannico, premiato col bronzo. Nel 1962 partecipa ai Campionati europei di Belgrado, sconfitto nella semifinale dei 200 metri, mentre l'anno dopo ai Giochi del Mediterraneo di Napoli vinse la medaglia d'oro nella staffetta 4×100 metri, con Livio Berruti, Pasquale Giannattasio e Sergio Ottolina, e l'argento nei 200 metri. Sempre nel 1963, a Trieste, fu campione italiano dei 200 metri piani con un ottimo 21"2, mentre nel 1964 partecipò alla sua seconda Olimpiade a Tokyo. Nel palmarès di Armando Sardi ci sono sette titoli italiani assoluti (4x100 nel 1960, 200 mt. nel 1963, 4x400 nel 1964, 4x400 nel 1965, 4x100 e 4x400 nel 1966 e 4x100 nel 1967), due record italiani (40''00 nella 4X100 ottenuto il 7 settembre 1960 nelle batterie di qualificazione delle Olimpiadi e un 39''8 nella 4x100 il 20 giugno 1964), 28 presenze in maglia azzurra e 176 titoli italiani Master. Armando Sardi è stato capace di fermare il cronometro a 10''4 sui 100 metri e 20''8 sui 200 metri, che sono i suoi tempi migliori sulle due distanze veloci. (Com)