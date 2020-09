Governo: Fico, con fondi Recovery non interventi spot ma visione al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo a "Casa Corriere", ha sottolineato che con i fondi del Recovery fund "non possiamo fare interventi ed investimenti spot" ma misure che "guardano al futuro". Il governo ed i ministeri "stanno lavorando su questo aspetto ed anche nelle Commissioni si sta lavorando per dare un atto di indirizzo". Per il presidente "abbiamo un'opportunità storica" perché "mai ci sono stati tutti questi soldi da spendere". (Rin)