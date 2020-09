Migranti: la Germania accoglierà 1.553 profughi dalla Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania accoglierà 1.553 profughi dalla Grecia. Si tratta di 408 famiglie i cui componenti sono già stati riconosciuti idonei alla protezione internazionale dalle autorità greche. Dai campi profughi della Grecia verranno inoltre trasferiti in territorio tedesco fino a 150 minori non accompagnati richiedenti asilo, già nel campo di Moria sull'isola greca di Lesbo. È quanto comunica il portavoce del governo federale, Steffen Seibert. In Germania, sono già stati ammessi 53 richiedenti asilo minorenni non accompagnati. L'ammissione di 243 bambini bisognosi di cure e del loro nucleo familiare è già in corso. “Probabilmente”, si tratterà di “almeno 1.000 persone in totale, più di 500 delle quali si trovano già in Germania”. Di conseguenza, “il numero totale di profughi che il paese sta accogliendo dai campi profughi sulle isole greche è di circa 2.750”. Oltre ad accettare questi 2.750 migranti, evidenzia Seibert, il governo federale sta lavorando per “una soluzione europea più ampia” con altri Stati membri dell'Ue, disposti ad accogliere i migranti dalla Grecia. Nel contesto di una tale iniziativa, “la Germania parteciperà in misura adeguata alle sue dimensioni”. (Geb)