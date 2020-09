Medio Oriente: Emirati, felici di avere un ruolo nella pace nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti sono “felici” di poter avere un ruolo nel far progredire la pace in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Abu Dhabi, Abdullah bin Zayed al Nahyan, in un video diffuso dall’ambasciata degli Emirati negli Stati Uniti, secondo il quotidiano israeliano "Haaretz". Gli Emirati sono lieti di avere un ruolo nella pace non solo per il loro paese, ha continuato Al Nahyan, “ma per tutta la regione”. Il video giunge poco prima della cerimonia per la firma degli accordi di normalizzazione fra Emirati e Israele alla Casa Bianca, a Washington. (Nys)