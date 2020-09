Scuola: Mattia (Pd), bene investimento Regione Lazio su nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'investimento di 24,5 milioni di euro che la Regione Lazio ha deciso di destinare ai nidi pubblici e privati convenzionati del territorio conferma l'attenzione che, già con la recente approvazione della legge che istituisce il sistema integrato di educazione e istruzione, viene rivolta alle bambine e ai bambini della fascia 0-6 anni". Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia (Pd), presidente della commissione Istruzione, diritto allo studio e pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio. "La ripartenza, dopo la grave crisi sanitaria ed economica che il nostro territorio sta attraversando a causa della pandemia, è un ingranaggio che può riattivarsi solo intervenendo con risorse che sollevano il carico delle spese che le famiglie devono sostenere - aggiunge Mattia -. Con i fondi del Miur, che si uniscono a quelli già stanziati nella programmazione regionale per un totale di circa 35 milioni di euro, si risponde prontamente a questa esigenza, sostenendo i Comuni per i costi di gestione dei nidi, riqualificando gli edifici pubblici che ospitano scuole dell'infanzia e asili nido, potenziando il personale educativo e docente della scuola". (segue) (Com)