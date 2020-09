Scuola: Mattia (Pd), bene investimento Regione Lazio su nidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dieci milioni dei fondi saranno, inoltre, destinati all'anno scolastico 2020/2021: fondi - spiega ancora la consigliera Mattia - che, con l'attuazione della nuova legge approvata per la fascia 0-6 anni, rappresentano la migliore premessa per affrontare, d'ora in avanti, in maniera più serena il futuro delle nostre bambine e dei nostri bambini, grazie a una rete di servizi migliorati in termini di offerta educativa e di minori costi. Ricordo, infatti, che i tasselli principali della nuova legge sullo 0-6, che interverrà con la sua attuazione sulla riduzione progressiva delle rette, l'istituzione di "Poli per l'infanzia", la qualificazione del personale, i servizi educativi sperimentali, le forme di ausilio e di assistenza per bambini con disabilità grave e le famiglie in condizione di disagio e la riqualificazione degli edifici scolastici, consentiranno definitivamente il salto di qualità dei servizi educativi offerti nella nostra regione, rimettendo al centro dell'attenzione le bambine e i bambini, garantendo pari condizioni di accesso e partecipazione e superando le disuguaglianze, le barriere territoriali, economiche e culturali, in un'ottica - conclude la consigliera Pd - realmente rivoluzionaria del percorso scolastico". (Com)