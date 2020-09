Francia: ex presidente Giscard d'Estaing non ha coronavirus e "si sente bene"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Repubblica francese Valery Giscard d'Estaing, ricoverato a Parigi per una "leggera infezione ai polmoni", non ha il coronavirus e "si sente bene". Lo ha reso noto il suo staff in un comunicato. Giscard d'Estaing, 94 anni, sta seguendo un trattamento che durerà alcuni giorni. Attualmente ricoverato all'ospedale Georges Pompidou di Parigi, l'ex presidente è stato alla guida dell'Eliseo tra il 1974 e il 1981.(Frp)