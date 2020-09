Amministrative: Fico, io candidato sindaco per Napoli? Non fossilizzarsi su un nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo troppo fossilizzarci su un nome o dei nomi perché Napoli, per fare un percorso serio e fare quel passo in più, ha bisogno di grande progettualità" e dunque "di tante persone capaci". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo a "Casa Corriere" ha dribblato una domanda su un suo possibile futuro da candidato sindaco di Napoli. "Nella mia città lavoro ormai dal 2005, in tutti i modi e tutti i quartieri: è una città di trincea in cui dobbiamo tutti guadagnare spazi per la vivibilità", ha aggiunto. (Rin)