Spagna: ministro Cultura convoca incontro con regioni e comuni per discutere situazione artisti

- Il ministro della Cultura e dello Sport spagnolo, Jose Manuel Rodriguez Uribes, ha proposto alle comunità autonome e alla Federazione dei comuni e delle province (Femp) di tenere un incontro questa settimana per "condividere le opinioni" sulla situazione degli artisti e degli spettacoli culturali nel difficile contesto generato dalla pandemia del coronavirus. Una richiesta di incontro che giunge a due giorni dalle mobilitazioni convocate dal tavolo settoriale della musica e degli eventi per protestare contro la mancanza di sostegno da parte del governo durante la crisi sanitaria. Rodriguez Uribes ha affermato che "nel massimo rispetto delle competenze delle comunità autonome e dei comuni in materia di cultura è necessario mantenere un dialogo costante tra tutte le amministrazioni e coordinare le soluzioni, in particolare per quanto riguarda la capacità di posti a sedere". (Spm)