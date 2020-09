Migranti: Michel a Moria, toccato da situazione drammatica, porto solidarietà europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è detto "toccato" dalla situazione "drammatica" che si vive al campo profughi di Moria, sull'isola di Lesbo, in Grecia. Dopo aver visitato il campo, Michel ha detto che "è stato importante" per lui recarsi di persona sul luogo "ed esprimere la nostra solidarietà europea per i migranti, per la gente di Lesbo e per tutti gli operatori umanitari". Michel ha ribadito che l'Ue vuole "sostenere gli sforzi compiuti dalle autorità greche" perché si tratta di "una situazione difficile e molto complessa". Questa è "una sfida comune europea" ed "entro la fine del mese la Commissione europea intende presentare nuove proposte concrete", ha ricordato. Il presidente del Consiglio europeo ha sottolineato che nell'Ue bisogna essere "più impegnati per essere più efficienti" e si è detto "convinto" che vadano fatti maggiori progressi per migliorare i controlli alle frontiere. Inoltre, c'è bisogno "di avere più partenariati con i paesi terzi" e bisogna "fare progressi per avere una maggiore convergenza nel quadro della nostra politica di asilo". Per questo, Michel si attende "dibattiti difficili". (segue) (Beb)