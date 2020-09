Migranti: Michel a Moria, toccato da situazione drammatica, porto solidarietà europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo ha detto di essere a Moria perché non vuole "che l'Unione europea chiuda un occhio sulle sfide della migrazione" in quanto si tratta di "una sfida comune" e "tutti gli Stati europei devono essere mobilitati". Quindi, "dobbiamo sostenere paesi come la Grecia, che sono in prima linea. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità" anche se "questo dibattito è politicamente difficile in Europa", ha aggiunto. Il presidente del Consiglio europeo ha ribadito quanto detto a marzo, e cioè che "i confini della Grecia sono i confini dell'Unione europea" e ha infine ricordato che i paesi membri devono "definire le modalità di un'effettiva solidarietà" così che sia possibile "mobilitare tutti per rendere più efficace" l'approccio dell'Ue e dei suoi Stati membri "a questo difficile tema dell'immigrazione, secondo i valori su cui si basa questo progetto europeo, unico nel suo genere, che riunisce 450 milioni di cittadini europei", ha concluso. (Beb)